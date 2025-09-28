Diamanti rivela | Moratti mi voleva all’Inter quando mi chiamò pensai fosse uno scherzo Poi arrivò Mourinho e…
L’ex fantasista del Livorno e del Bologna, Alessandro Diamanti, ha svelato alcuni retroscena legati alla propria carriera. Alino Diamanti, ex fantasista noto per le sue giocate estrose e la carriera divisa tra Serie A ed esperienze internazionali, ha svelato alla Gazzetta dello Sport alcuni retroscena sul suo passato. Nell’estate del 2009 fu davvero vicino all’ Inter: l’allora presidente Massimo Moratti lo aveva individuato come erede di Recoba, ma l’arrivo di José Mourinho cambiò i piani. Il tecnico portoghese preferì altri profili, facendo sfumare la trattativa. Diamanti ha raccontato che anche Napoli e Juventus mostrarono interesse negli anni successivi. 🔗 Leggi su Internews24.com
Diamanti: “Moratti mi voleva all’Inter, ecco cosa mi disse. Mou non sapeva chi fossi. Conte…” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alino Diamanti ha raccontato alcuni retroscena sulla sua carriera da calciatore ... Come scrive msn.com