L’ex fantasista del Livorno e del Bologna, Alessandro Diamanti, ha svelato alcuni retroscena legati alla propria carriera. Alino Diamanti, ex fantasista noto per le sue giocate estrose e la carriera divisa tra Serie A ed esperienze internazionali, ha svelato alla Gazzetta dello Sport alcuni retroscena sul suo passato. Nell’estate del 2009 fu davvero vicino all’ Inter: l’allora presidente Massimo Moratti lo aveva individuato come erede di Recoba, ma l’arrivo di José Mourinho cambiò i piani. Il tecnico portoghese preferì altri profili, facendo sfumare la trattativa. Diamanti ha raccontato che anche Napoli e Juventus mostrarono interesse negli anni successivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diamanti rivela: «Moratti mi voleva all’Inter, quando mi chiamò pensai fosse uno scherzo. Poi arrivò Mourinho e…»