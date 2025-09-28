Diamanti racconta Pirlo | Era troppo forte Calciava in tutti i modi

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diamanti, ex calciatore tra le altre del Bologna, racconta qualche aneddoto su Andrea Pirlo, leggenda del Milan. Diamanti, ex calciatore tra le altre del Bologna, racconta qualche aneddoto su Andrea Pirlo, leggenda del Milan. Ecco il video su Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

diamanti racconta pirlo era troppo forte calciava in tutti i modi

© Pianetamilan.it - Diamanti racconta Pirlo: “Era troppo forte. Calciava in tutti i modi”

In questa notizia si parla di: diamanti - racconta

diamanti racconta pirlo eraDiamanti: "Conte disse delle cose che non mi piacquero, rifiutai la Juve. Mou non sapeva chi fossi" - L’ex fantasista oggi allena le giovanili del Melbourne: "Non ho mai inseguito i soldi, ho giocato per la gente. Si legge su gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Diamanti Racconta Pirlo Era