Diamanti | Conte disse delle cose che non mi piacquero rifiutai la Juve Mou non sapeva chi fossi

L’ex fantasista oggi allena le giovanili del Melbourne: "Non ho mai inseguito i soldi, ho giocato per la gente. Baggio il mio idolo: lo imitavo in tutto, anche nelle scarpe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Diamanti: "Conte disse delle cose che non mi piacquero, rifiutai la Juve. Mou non sapeva chi fossi"

In questa notizia si parla di: diamanti - conte

Linea di Alta Gioielleria Giuseppe Conte. Collezione Colombia Anello in oro bianco 18kt con #smeraldo colombiano e #diamanti F/VS. #AltaGioielleria #MadeInItaly #GioielliUnici - facebook.com Vai su Facebook

Diamanti: "Conte disse delle cose che non mi piacquero, rifiutai la Juve. Mou non sapeva chi fossi" - L’ex fantasista oggi allena le giovanili del Melbourne: "Non ho mai inseguito i soldi, ho giocato per la gente. gazzetta.it scrive

Conte furioso: “Dissi che il Napoli non è club di passaggio ma qui tante cose non si possono fare” - Conte non ha voluto aggiungere altro sulla questione futuro e ha spostato il discorso sul presente del Napoli. Secondo repubblica.it