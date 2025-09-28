Diamanti | Conte disse delle cose che non mi piacquero rifiutai la Juve Mou non sapeva chi fossi

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex fantasista oggi allena le giovanili del Melbourne: "Non ho mai inseguito i soldi, ho giocato per la gente. Baggio il mio idolo: lo imitavo in tutto, anche nelle scarpe". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

