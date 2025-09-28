Diablo Immortal | Raccolta della Carne porta i giocatori nelle Selve di Sharval

Il 25 settembre ha debuttato “Raccolta della Carne”, il nuovo grande aggiornamento di Diablo Immortal e penultimo capitolo della saga Era della Follia. Qui, Albrecht — il primo ospite umano di Diablo — tenta l’evocazione della colossale Escrescenza della Creazione, trasformando realtà e anime in un incubo di carne vivente. Al centro dell’update ci sarà la 15ª zona di gioco, le Selve di Sharval, terra natia dei Druidi ormai in rovina. I giocatori potranno esplorare nuove aree come i Campi di Paglia e l’alveare degli Scheggiati, vivendo un capitolo che intreccia esplorazione, corruzione e combattimenti sempre più brutali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

