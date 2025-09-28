Di Stefano su Modric | È l’ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo

Pianetamilan.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Peppe Di Stefano, giornalista che segue il Milan per 'Sky Sport', ha rivelato alcuni aneddoti su Luka Modric sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

di stefano su modric 200 l8217ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo

© Pianetamilan.it - Di Stefano su Modric: “È l’ultimo ad andare via e il primo ad arrivare al centro sportivo”

In questa notizia si parla di: stefano - modric

Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”

Di Stefano: “Modric? Ecco cosa fa a Milanello”. Poi rivela la richiesta di Allegri a Gimenez

Cerca Video su questo argomento: Stefano Modric 200 L8217ultimo