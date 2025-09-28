Di Stefano | Modric? Ecco cosa fa a Milanello Poi rivela la richiesta di Allegri a Gimenez

Beppe Di Stefano, inviato di Sky a Milanello per seguire il Milan, ha parlato di alcuni retroscena su Allegri, Gimenez e Modric. Le sue parole a Carlo Pellegatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Stefano: “Modric? Ecco cosa fa a Milanello”. Poi rivela la richiesta di Allegri a Gimenez

In questa notizia si parla di: stefano - modric

Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”

Da #Adzic a #Modric...riassunto e commento del weekend calcistico con Stefano Borghi di @SkySport - X Vai su X

Di Napoli: "Sono curioso di vedere quando calerà #Modric cosa farà il #Milan" - facebook.com Vai su Facebook

Borghi: “Milan-Napoli? L’arrivo di Modric fa si che tutto giri intorno a lui” - Il giornalista Stefano Borghi, ai microfoni di SkySport, ha parlato del big match di domani tra Milan e Napoli ... Lo riporta msn.com

Modric fa 40 anni e rassicura il Milan: "L'età? L'importante è come ti senti. Se Dio vuole, sarò in salute" - 0 al Montenegro, Luka Modric e la sua Croazia hanno festeggiato al meglio un compleanno importante per l'ex Pallone d'Oro: il neo centrocampista del Milan spegne oggi infatti 40 ... Come scrive calciomercato.com