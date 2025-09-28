Di Lorenzo | Napoli troppo nervoso? Volevamo recuperare la partita ci sta un attimo l’innervosirsi
Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza dopo la sconfitta contro il Milan La conferenza di Di Lorenzo. «Sui due gol subiti potevamo gestire meglio, hanno incanalato la partita su un binario a loro favorevole. Nel secondo tempo potevamo pareggiarla e lo meritavamo per le occasioni avute, c’è da migliorare e potevamo essere più puliti sull’ultimo passaggio» Da dove si riparte? «Potevamo pareggiare e lavoreremo sugli errori fatti, se abbiamo perso ce ne sono stati. Ci siamo detti di rimanere in equilibrio al 45?, bastava un episodio per riaprire la partita e dispiace perchè per la mole di gioco creata meritavamo il pareggio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
