Di Lorenzo | Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne Sono cose che nel calcio possono capitare

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta contro il Milan il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva: Le parole di Di Lorenzo. Sul caso De Bruyne? «Ma sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare.   Sono situazioni che fanno parte del gioco. Per quanto riguarda la sconfitta. È la prima in campionato e dispiace, soprattutto perché arrivava in un momento in cui, pur con qualche emergenza in difesa, ci aspettavamo una prova diversa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

di lorenzo mi sembra eccessivo parlare di caso de bruyne sono cose che nel calcio possono capitare

© Ilnapolista.it - Di Lorenzo: «Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare»

In questa notizia si parla di: lorenzo - sembra

Lorenzo Musetti ha in serbo qualcosa per Jannik Sinner: “Al solo pensiero mi sembra d’impazzire”

MotoGP, Pecco Bagnaia sembra Jorge Lorenzo nel 2019. Eppure non è al capolinea! Manca solo la fiducia

Lorenzo Bonicelli, progressi dopo l’incidente agli anelli: “Ora riesce di nuovo a parlare e mangiare” - Dopo il drammatico incidente agli anelli alle Universiadi, Lorenzo Bonicelli, 23 anni, sta lentamente riprendendo a parlare e mangiare. Segnala affaritaliani.it

Lorenzo Bonicelli si sta riprendendo, "mangia e riesce a parlare": non rischia più la vita - Buone notizie per Lorenzo Bonicelli, il ginnasta azzurro caduto dagli anelli lo scorso 23 luglio mentre effettuava il suo esercizio alle Universiadi in Germania. Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Lorenzo Sembra Eccessivo Parlare