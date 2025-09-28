Di Lorenzo | Mi sembra eccessivo parlare di caso De Bruyne Sono cose che nel calcio possono capitare

Dopo la sconfitta contro il Milan il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva: Le parole di Di Lorenzo. Sul caso De Bruyne? «Ma sinceramente mi sembra un po’ eccessivo parlare di caso De Bruyne. Sono cose che nel calcio possono capitare, sono sempre successe. Non è niente di grave, ne parleremo internamente, ma non succede nulla di particolare. Sono situazioni che fanno parte del gioco. Per quanto riguarda la sconfitta. È la prima in campionato e dispiace, soprattutto perché arrivava in un momento in cui, pur con qualche emergenza in difesa, ci aspettavamo una prova diversa». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

