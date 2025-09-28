Nikita Pelizon shock a NEPD: “Sono caduta a peso morto, ho visto l’altra parte. Di là è bellissimo”. Ecco cosa ha raccontato nel podcast. Nikita Pelizon è un volto amatissimo della tv italiana, nota al grande pubblico per aver vinto il Grande Fratello Vip 7 e per la sua personalità poliedrica che l’ha portata a spaziare tra moda, televisione e musica. Ospite del podcast NEPD – Non È Più Domenica, l’artista ha regalato un racconto intimo e inatteso che ha lasciato tutti senza parole: la sua esperienza pre-morte che ha preceduto l’intervento al cuore di cui i giornali online dedicati al gossip hanno scritto in abbondanza. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

© Nonsolo.tv - “Di là è bellissimo”: la sconvolgente predeath experience di Nikita Pelizon