L'allenatore del Lecce Di Francesco ha elogiato Camarda, ex attaccante del Milan, dopo il suo gol decisivo per il pareggio in Lecce-Bologna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Di Francesco: “Camarda si allena sempre con grande umiltà e dedizione. Si è meritato questo gol”

La copertina è tutta per Francesco Camarda: sua la prima rete in A in piena zona Cesarini, che salva il Lecce dall'ennesima sconfitta e beffa il Bologna.

"Francesco Camarda è pronto e ha già superato a pieni voti l'esame San Siro, invece Pio Esposito ha fatto buone cose, ma non ha ancora superato l'esame San Siro". Fabio Capello - 9 agosto 2025

Camarda, il primo gol in serie A e la dedica speciale: chi è il baby talento del Lecce - Il diciassettenne, in prestito dal Milan, ha segnato al minuto 94’ della gara fra i salentini e il Bologna, portando il risultato sul 2- Da repubblica.it

Camarda: "Il gol lo dedico a Florenzi, glielo avevo promesso. Spero sia il primo di tanti" - Un provvidenziale Francesco Camarda ha regalato il pareggio al Lecce contro il Bologna sull'ultimo pallone della partita, terminata 2- Riporta milannews.it