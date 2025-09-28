Devozione eventi e una fiera | Ruffano celebra san Francesco d’Assisi

RUFFANO – Folclore, tradizione e devozione: Ruffano si prepara a festeggiare San Francesco d'Assisi i prossimi 3 e 4 ottobre. La festa affonda le sue radici nella storia della comunità locale e rappresenta un momento di profonda fede e condivisione. Il programma prevede una serie di eventi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

