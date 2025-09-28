Devozione eventi e una fiera | Ruffano celebra san Francesco d’Assisi
RUFFANO – Folclore, tradizione e devozione: Ruffano si prepara a festeggiare San Francesco d'Assisi i prossimi 3 e 4 ottobre. La festa affonda le sue radici nella storia della comunità locale e rappresenta un momento di profonda fede e condivisione. Il programma prevede una serie di eventi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: devozione - fiera
Tradizione e devozione ad Alberobello Oggi, 25 settembre, il centro di Alberobello si è riempito di colori, profumi e voci grazie alla fiera delle attrezzature agricole e delle merci varie, uno degli appuntamenti più attesi in onore dei Santi Medici Cosma e Da - facebook.com Vai su Facebook