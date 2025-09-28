Destra e civici schierati | Municipi come stenditoi Senza rispetto della legge

di Matteo Pignagnoli "Vogliamo essere chiari, siamo assolutamente a favore di ogni iniziativa corretta e lecita a favore del popolo palestinese, a cui va la nostra totale solidarietà. Qui però siamo davanti a un comportamento irresponsabile da parte del sindaco verso i suoi cittadini". Così il consigliere comunale Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio) ha riassunto la posizione delle opposizioni in merito al braccio di ferro in corso tra i Comuni reggiani e la Prefettura sull’esposizione della bandiera della Palestina sui rispettivi municipi. Nel corso della conferenza convocata dai consiglieri di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lista Civica per Reggio Emilia si è quindi fatto il punto anche sulla vicenda dopo la missiva ufficiale inviata dal prefetto Maria Rita Cocciufa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

