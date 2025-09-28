Destagionalizzare e delocalizzare Forza Italia chiama a convegno esperti di carattere nazionale
"Per una sana gestione del Turismo: destagionalizzare e delocalizzare". E’ questo il tema del convegno di respiro nazionale organizzato da Forza Italia per venerdì 3 ottobre alle 17 al Grand Hotel Guinigi. Un appuntamento decisamente di rilievo e con qualificati relatori, che fornirà spunti per affrontare le sfide del futuro che anche a Lucca sono ormai sempre più avvertite. E’ prevista la presenza di relatori qualificati, che affronteranno tutti gli aspetti attuali e le prospettive di un settore nevralgico per l’economia. Si inizierà, con ingresso libero alla sala, con i saluti di Carlo De Romanis, responsabile Dipartimento Nazionale Turismo Forza Italia, e di Remo Santini, assessore al Turismo del Comune di Lucca e responsabile per la Toscana nel Dipartimento Turismo Forza Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
