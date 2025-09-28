Derubata al parcheggio con la truffa delle chiavi | commesso Eurospin insegue ladri e recupera la refurtiva

Romatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Derubata al parcheggio del supermercato con la truffa delle chiavi. Una donna, vittima di una coppia di ladri all'Eurospin di Ponte Lucano, a Villa Adriana di Tivoli. Ingannata da due malviventi a recuperarle la borsa ci ha pensato un dipendente dell'esercizio commerciale, che ha inseguito i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: derubata - parcheggio

Anziana derubata con il trucco: monete a terra nel parcheggio, poi le portano via la borsa

derubata parcheggio truffa chiaviDopo il furto anche la tentata truffa - Derubata nel parcheggio del Conad, coppia riceve una telefonata: "Qui carabinieri, diteci il pin del bancomat" ... Riporta msn.com

derubata parcheggio truffa chiaviTruffa della banconota sotto il tergicristalli sempre più diffusa: come difendersi - Difendersi dalla truffa della banconota sotto al tergicristalli è possibile: ecco cosa bisogna fare per proteggersi ed evitare il raggiro ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Derubata Parcheggio Truffa Chiavi