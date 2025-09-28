Derby di B al Castellani | voglia di riscatto per Empoli e Carrarese
EMPOLI – Giornata di derby per il campionato di serie B. Alle 19,30 al Castellani si gioca Empoli – Carrarese. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta e la voglia è quella di invertire al più presto la marcia. “ C’è la volontà da parte di tutti di ribaltare questo momento – ha dichiarato il tecnico azzurro Guido Pagliuca –, che non piace a nessuno. Non lo volevamo, abbiamo fatto di tutto perché non si verificasse ma con la giusta determinazione ne usciremo il prima possibile Nel calcio come nella vita ci sono i momenti in cui le cose vanno bene, e si cerca di farli durare, ed altri in cui vanno meno bene: per uscirne serve carattere determinazione e la giusta serenità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
