Denunciato dall' ex cognato | finisce l' incubo giudiziario per un 39enne

Una storia d’amore finita in maniera burrascosa, con una raffica di denunce sia da parte della ex compagna sia dai suoi familiari. Si chiude con l’assoluzione perché il fatto non sussiste il processo nei confronti di G.D.B., 39enne di Bellona, accusato di calunnia da parte dell’ex cognato.Tutto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: denunciato - dall

Rifiuti ammassati dietro il muro, ma scovati dall’alto: denunciato proprietario dell’area

Ofelia, la Bassotta maltrattata sta meglio: cosa rischia l’autore della violenza denunciato dall’Enpa

Ubriaco finge di essere stato investito, ma va via dall'ospedale: denunciato

Il ventinovenne ha rifiutato l’alcol test ed è stato denunciato dalla municipale: maxi-sanzione e sequestro dello scooter di Stefano Taglione - facebook.com Vai su Facebook

Donna uccisa dall'ex, lo aveva denunciato: 46enne accoltellata a morte a Foggia. Killer fermato a Roma: aveva i vestiti ancora sporchi di sangue - Ci sarebbe una relazione durata pochi mesi e trasformatasi in un incubo alla base del delitto della donna di 46 anni, cuoca in un ristorante, uccisa la scorsa notte a Foggia a pochi metri dalla sua ... Da ilmessaggero.it

Donna uccisa dall'ex, lo aveva denunciato: la 46enne inseguita e accoltellata a morte in strada a Foggia - Ci sarebbe una relazione durata pochi mesi e trasformatasi in un incubo alla base del delitto della donna di 46 anni, cuoca in un ristorante, uccisa la scorsa notte a Foggia a pochi metri dalla sua ... Riporta ilmattino.it