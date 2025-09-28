Denunciare non è mai troppo tardi | condanna per abusi su minore a 5 anni e mezzo di carcere
BRINDISI - A distanza di undici anni dagli abusi sessuali subiti, quando era solo una ragazzina, ha scelto di denunciare quell'uomo che di fatto si comportava davanti a tutti come un “amico di famiglia”. Era il 2022. Dopo tre anni dall'avvio delle indagini dei carabinieri, la giustizia ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
