Denunciare non è mai troppo tardi | condanna per abusi su minore a 5 anni e mezzo di carcere

Brindisireport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - A distanza di undici anni dagli abusi sessuali subiti, quando era solo una ragazzina, ha scelto di denunciare quell'uomo che di fatto si comportava davanti a tutti come un “amico di famiglia”. Era il 2022. Dopo tre anni dall'avvio delle indagini dei carabinieri, la giustizia ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

