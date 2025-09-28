Dentro la tomba Oceane l' unica completamente affrescata di Viterbo | FOTO

Viterbotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su strada Bagni a Viterbo, scavata nella roccia davanti agli occhi disattenti degli automobilisti, si nasconde una perla dal valore inestimabile: la tomba Oceane. “Questa sepoltura costituisce un importante progetto per la città di Viterbo”: spiega Beatrice Casocavallo, funzionaria archeologa che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tomba - oceane

Cerca Video su questo argomento: Dentro Tomba Oceane Unica