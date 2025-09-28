Dentro la tomba Oceane l' unica completamente affrescata di Viterbo | FOTO
Su strada Bagni a Viterbo, scavata nella roccia davanti agli occhi disattenti degli automobilisti, si nasconde una perla dal valore inestimabile: la tomba Oceane. “Questa sepoltura costituisce un importante progetto per la città di Viterbo”: spiega Beatrice Casocavallo, funzionaria archeologa che. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Apre il sipario sulla "Tomba Oceane", a due passi dal centro storico un capolavoro dipinto La Tomba Oceane è formata da una piccola camera funeraria interamente scavata nel banco tufaceo. Sulla parete est si conserva la decorazione più importante di tutta