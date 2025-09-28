Delocalizzazioni tante incognite sui vari casi
Chi può delocalizzare? Il via libera arrivato dalla Corte dei Conti all’ordinanza della Struttura Commissariale che disciplina le delocalizzazioni è da giorni materia di studio da parte di tutti quei cittadini che, nel corso degli ultimi due anni, hanno subito due, tre o addirittura quattro alluvioni. La domanda che tutti si pongono è la stessa: "La mia casa rientra in queste casistiche?". Al momento sono una manciata i romagnoli che possono dire di avere la certezza di rientrare nelle casistiche: i residenti della porzione di Traversara devastata dal Lamone. Dalla Regione hanno però fatto capire come la normativa sia in realtà meno rigida di quanto il testo del decreto farebbe credere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: delocalizzazioni - tante
Un messaggio forte e chiaro dai cancelli della ex Caterpillar, ora IMR, di Jesi Mai più chiusure ingiustificate, delocalizzazioni e sfruttamento nelle Marche. Il lavoro deve tornare al centro dell'agenda di politica e istituzioni. Senza manifattura e senza sostegno al - facebook.com Vai su Facebook
Delocalizzazioni, tante incognite sui vari casi - Dopo il via libera arrivato dalla Corte dei Conti qualcuno ha già presentato la domanda. Lo riporta ilrestodelcarlino.it