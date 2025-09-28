Delitto Garlasco Bruzzone | Venditti? Tutto strano anche che sia l’unico indagato…
La nota criminologa torna a parlare dopo un lungo periodo ma non nasconde le sue perplessità anche sulla validità del Dna del 2014 “ Devo ammettere che tutta questa storia legata all’ex Pm di Pavia Venditti mi sembra tutta così strana e particolare, ma vediamo quello che succede, ma di perplessità ce ne sono tante, ma è un mio parere, non sto dando notizie o altro, mi sembra tutto molto strano “. A parlare in questo modo è la nota criminologa Roberta Bruzzone che a Cityrumors.it cerca di dare la sua versione ed esprimere la propria idea su quanto sta avvenendo anche grazie alla sua esperienza che è tanta, se non altro è una delle professioniste più cercate e stimate nell’ambiente. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
