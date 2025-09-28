Delitto di Garlasco le accuse all’ex procuratore Venditti e la difesa dei Sempio | mai corrotto il pm I soldi? Servivano per spese legali

Garlasco (Pavia), 28 settembre 2025 –   Accuse “smontate”, punto per punto. Ma non tutte. Dopo il clamore delle perquisizion i di venerdì mattina nel procedimento della Procura di Brescia a carico dell’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari per l’archiviazione chiesta nel 2017 alla prima indagine nei confronti di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, le dichiarazioni (anche in tv) degli avvocati e dei genitori di Sempio (non indagati) provano a far vedere sotto un’altra luce, ovviamente di parte, le contestazioni emerse dal Decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

