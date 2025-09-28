Del Piero presidente Juventus? Trevisani incorona l’ex capitano bianconero | Sarebbe l’ideale per questi quattro motivi

Del Piero presidente Juventus, il giornalista lancia la candidatura dell’ex capitano: la sua credibilità e la sua appartenenza sono le doti che servono. Mentre si delinea il nuovo assetto societario della Juventus, con un board che prenderà forma a novembre, il dibattito su chi dovrebbe ricoprire il ruolo più alto e rappresentativo si infiamma. E in questo contesto, arriva una candidatura forte e chiara, una vera e propria investitura da parte del giornalista Riccardo Trevisani. Intervenuto durante la trasmissione “XXL” su Sport Mediaset, l’opinionista non ha avuto dubbi: l’uomo perfetto per la presidenza è Alessandro Del Piero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

