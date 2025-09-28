Degrado nelle piazze Umberto e Cesare Battisti il Comune avvia iniziative per l' inclusione sociale

È in pubblicazione, sull’Albo pretorio del Comune di Bari, la determina finalizzata all’affidamento del servizio di animazione e inclusione sociale nelle piazze Umberto I e Cesare Battisti e la conseguente indizione di una procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul Mepa (Mercato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: degrado - piazze

Piazze insicure e nel degrado, l'appello del Comune ai baresi: «Denunciate, ma non sui social»

Dopo anni di degrado, la fontana della centrale piazza San Michele a Busto torna a zampillare - facebook.com Vai su Facebook

Piazza Umberto e piazza Cesare Battisti, via libera a programma sperimentale di animazione e inclusione sociale - Il programma durerà otto mesi e punta a contrastare fenomeni di degrado e marginalità, restituire vivibilità e sicurezza alle piazze, promuovere percorsi educativi, culturali e creativi, rafforzare il ... Segnala giornaledipuglia.com

Piazze Umberto e Cesare Battisti, dal Comune soldi per animare le piazze - Giunta approva prelievo al fondo di riserva per programma sperimentale di animazione e inclusione sociale. Scrive ambienteambienti.com