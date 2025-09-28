Il panorama cinematografico contemporaneo sta attraversando una fase di profonda evoluzione, caratterizzata da un cambio di paradigma nelle strategie di produzione e distribuzione dei film. La crescente attenzione verso produzioni a budget più contenuti, unite a un rinnovato interesse per generi come l’horro, dimostrano che il successo non dipende esclusivamente dall’investimento finanziario. Questo articolo analizza le tendenze emergenti nel settore, evidenziando come Hollywood stia modificando le proprie priorità e quali siano le prospettive future per il cinema globale. la riduzione delle produzioni da miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Declino dei mega-budget a Hollywood: un’era nuova per il cinema