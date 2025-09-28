Decide Tulli su rigore La Settempeda vince a Mogliano
Borgo Mogliano 0 Settempeda 1 BORGO: Conti, Tarulli, Mazzetti, Ruani (17’ st Bontempo), Appignanesi (29’ st Buresta), Sako, Ismani (36’ st Verdicchio), Castelli (13’ st Bah), Curzi, Mongiello (25’ st Zeqiri), Mazzetti. A disposizione: Giustozzi, Quintili, De Angelis, Benigni, Bontempo, Buresta, Bah, Verdicchio, Zeqiri. All. Eleuteri. SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Bernabei (10’ st Rango), Ammora (10’ st Monachesi), Compagnucci( 17’ st Sfrappini), Guermandi, Montanari, Pagliari, Perez, Quadrini (43’ st Eugeni), Tulli (25’ st Zappasodi). A disposizione: Giulietti, Eugeni, Meschini, Meschini, Monachesi, Paciaroni, Rango, Sfrappini, Sigismondi, Zappasodi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: decide - tulli
Borgo-Settempeda viene decisa da un rigore - PROMOZIONE: Tornano al successo i biancorossi; decisivo Tulli Tre punti di vitale importanza per i biancorossi. Da youtvrs.it