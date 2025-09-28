Debutto per la Esg Future Challenge Academy | 180 imprese a confronto su digitale e intelligenza artificiale

Si è svolto al Bluenergy Stadium il primo appuntamento di Esg Future Challenge Academy, il percorso formativo promosso da Banca 360 FVG e Udinese Calcio dedicato alle imprese per affrontare le sfide della sostenibilità e dell’innovazione. All’incontro, centrato sul tema della “Transizione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: debutto - future

-2 AL DEBUTTO DI VICENZA Con un nuovo spettacolo ritorniamo a Vicenza ~ Torri di Quartesolo via Boschi, zona Centro Commerciale Torri di Quartesolo DEBUTTO 20 SETT. ore 16:00 e 18:30 ? ORARI SPETTACOLI : Lunedì ore 18:00 Martedì - facebook.com Vai su Facebook

Portafogli Esg, ecco gli studenti vincitori della Sustainable Investment Challenge - È quanto ha realizzato la Sustainable Investment Challenge di Reply e ... Segnala ilsole24ore.com

Al debutto l'Esg Index per il real estate Ue - Al via Esg Index, indice di prestazione energetica degli edifici in Europa sviluppato da Deepki in collaborazione con Ieif (Institut de l'Epargne Immobilière et ... Scrive milanofinanza.it