Debutta il GrandTour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni
Ha avuto inizio ieri sera, con l’anteprima nazionale presso lo Stadio Comunale di Lampedusa, il GrandTour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni. La tournée partirà ufficialmente nel 2026 e si svilupperà in quaranta concerti; un numero non casuale, scelto per celebrare il quarantesimo anniversario dalla pubblicazione dell’album La vita è adesso. Accompagnato dall’intera formazione di musicisti e coristi che ha registrato in studio la nuova edizione, il cantautore romano eseguirà per la prima volta il disco nella sua interezza. I biglietti per i live saranno acquistabili dalle ore 11.00 di lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: debutta - grandtour
CLAUDIO BAGLIONI ha debuttato ieri allo Stadio Comunale di Lampedusa con l’anteprima nazionale del “GrandTour LA VITA È ADESSO” Il progetto musicale dal vivo che celebra i 40 anni dell’album più venduto di sempre in Italia, un disco che ha segnato u - facebook.com Vai su Facebook
Ieri a Lampedusa il debutto del GrandTour “LA VITA È ADESSO” di #ClaudioBaglioni! 40 concerti nei luoghi più belli d’Italia (giugno–settembre 2026). ? Prevendite: 29/09 h11 ? Clab (24h) 30/09 h11 ? Telepass (48h) 02/10 h11 ? Generale Info: @o Vai su X
Il GrandTour «La vita è adesso» di Claudio Baglioni passerà dalla Puglia: tre appuntamenti ad agosto - Ha preso il via ieri, sabato 27 settembre 2025, con l’anteprima nazionale a Lampedusa, nello Stadio Comunale dell’isola siciliana, il “GrandTour LA VITA È ADESSO” di Claudio Baglioni, il progetto ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it