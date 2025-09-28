Debutta il GrandTour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni

Ha avuto inizio ieri sera, con l’anteprima nazionale presso lo Stadio Comunale di Lampedusa, il GrandTour La Vita è Adesso di Claudio Baglioni. La tournée partirà ufficialmente nel 2026 e si svilupperà in quaranta concerti; un numero non casuale, scelto per celebrare il quarantesimo anniversario dalla pubblicazione dell’album La vita è adesso. Accompagnato dall’intera formazione di musicisti e coristi che ha registrato in studio la nuova edizione, il cantautore romano eseguirà per la prima volta il disco nella sua interezza. I biglietti per i live saranno acquistabili dalle ore 11.00 di lunedì 29 settembre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

