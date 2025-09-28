Debutta allo ’Scappi’ il liceo del ’Made in Italy’
La svolta epocale è compiuta. Il ’Bartolomeo Scappi’ ha avviato una classe da 18 studenti del liceo del Made in Italy, il recente indirizzo di studi liceali che ha come obiettivo finale quello di formare studenti in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive italiane. Con l’avvio del liceo, ora l’istituto Alberghiero castellano si appresta a diventare un vero e proprio campus formativo del turismo e dell’ enogastronomia, che unisce in un solo corpo indirizzi professionali, tecnici e, ora, anche liceali. "Non è stato facile ma ora possiamo dire che il primo traguardo è stato raggiunto, quello di riuscire a partire con una classe", non nasconde la propria soddisfazione la dirigente Patrizia Parma (nella foto), che alla guida dello ’Scappi’ ha dovuto faticare e non poco per raggiungere l’agognato traguardo, anche e soprattutto in virtù di tempistiche strettissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: debutta - scappi
PIAZZA SAN MARCO di Annalisa e Marco Mengoni debutta alla #12 nella classifica FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana dei singoli più venduti ? #piazzasanmarco - facebook.com Vai su Facebook
#ascoltitv: #CashorTrash debutta con oltre mezzo milione spett. Per #TheCage picchi di 566.000spett. #LittleBigItaly supera punte di 600.000am. @nove #8canale 24h+PT. Per #CasaAPrimaVista 630.000spett. @realtimetvit #9canale PT e 8° 2S. Su #Giallo # - X Vai su X