La svolta epocale è compiuta. Il ’Bartolomeo Scappi’ ha avviato una classe da 18 studenti del liceo del Made in Italy, il recente indirizzo di studi liceali che ha come obiettivo finale quello di formare studenti in grado di valorizzare e promuovere le eccellenze produttive italiane. Con l’avvio del liceo, ora l’istituto Alberghiero castellano si appresta a diventare un vero e proprio campus formativo del turismo e dell’ enogastronomia, che unisce in un solo corpo indirizzi professionali, tecnici e, ora, anche liceali. "Non è stato facile ma ora possiamo dire che il primo traguardo è stato raggiunto, quello di riuscire a partire con una classe", non nasconde la propria soddisfazione la dirigente Patrizia Parma (nella foto), che alla guida dello ’Scappi’ ha dovuto faticare e non poco per raggiungere l’agognato traguardo, anche e soprattutto in virtù di tempistiche strettissime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Debutta allo ’Scappi’ il liceo del ’Made in Italy’