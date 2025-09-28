De Giorgi il fenomeno | 5 ori mondiali ce li ha solo lui l' uomo dei record

Gazzetta.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Faceva gruppo con la sua ironia con Velasco, quando era palleggiatore della Generazione di Fenomeni. Ora vince da ct. In tutti i trionfi mondiali degli azzurri lui c'era, in campo o in panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

de giorgi il fenomeno 5 ori mondiali ce li ha solo lui l uomo dei record

© Gazzetta.it - De Giorgi il fenomeno: 5 ori mondiali ce li ha solo lui, l'uomo dei record

In questa notizia si parla di: giorgi - fenomeno

Pagina 5 | Volley, Italia da 10 e lode: da Lavia a De Giorgi, il pagellone degli Europei - L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi è giunta fino a Roma, al fondo del percorso e può guardare con soddisfazione a quanto fatto. Secondo tuttosport.com

Azzurri del volley nel girone di ferro di Olimpia: si inizia con il Brasile - Un girone di ferro, quello dove è finita l'Italia del volley alle Olimpiadi di Parigi: Polonia, Brasile ed Egitto le avversarie. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: De Giorgi Fenomeno 5