De Giorgi e Blengini | due allievi di Velasco per il derby Mondiale

Le vite dei due ct italiani si sono incrociate tante volte. Entrambi sono stati alla corte dell'argentino.

Fantastica Italia, è in finale: ultimo ostacolo la Bulgaria, De Giorgi incrocia l'ex ct Blengini

L'Italia manda a casa anche la Polonia vincendo per 3-0. Domani la finalissima contro la Bulgaria di una vecchia conoscenza: c'è Chicco Blengini tra gli azzurri di De Giorgi e la doppietta mondiale

Mondiali, toh chi si rivede in finale: Blengini e la Bulgaria dei giovani non vogliono smettere di sognare. E occhio ai Nikolov - Bulgaria è la finale più inattesa: Blengini, con la squadra più giovane del torneo, ha fatto il miracolo e sogna lo sgambetto eccellente alla squadra che ha guidato dal 2015 al 2021

Fantastica Italia, è in finale: ultimo ostacolo la Bulgaria, De Giorgi incrocia l'ex ct Blengini - 0 la Polonia che aveva tolto agli azzurri Europeo e Nations League.