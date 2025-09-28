De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli | cosa ha detto

L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando in maniera evidente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bruyne - prende

Benitez: "Napoli, De Bruyne è luce. Ma se l'Inter prende Lookman..."

Doppietta e assist, De Bruyne si prende Napoli: 3-2 al Girona. E Conte torna a sorridere

Doppietta e assist, De Bruyne si prende il Napoli: 3-2 al Girona. E Conte torna a sorridere

Mentre alcuni bomber faticano a carburare, in mezzo al campo c’è chi si sta prendendo la scena a suon di bonus Mandragora, Pulisic, Orsolini, De Bruyne: chi è il vostro centrocampista col vizio del gol? - facebook.com Vai su Facebook

Rudi Garcia cambia il capitano del Belgio Lukaku e De Bruyne salutano la fascia: lo spogliatoio ha scelto il nuovo leader Tielemans sarà il nuovo capitano, prende il posto di De Bruyne, che guidò la squadra a EURO 2024 #Napoli #De Bruyne #Lukak - X Vai su X

De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Segnala fanpage.it

Triplo cambio per il Napoli, De Bruyne molto arrabbiato quasi evita Conte - Al 72' e con l'uomo in più, triplo cambio per il Napoli: Fuori De Bruyne, McTominay ed Højlund, dentro Lucca, Neres ed Elmas. Da tuttonapoli.net