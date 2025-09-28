De Bruyne potrebbe essere lasciato più libero è un calciatore che deve spaziare e inventare

Ilnapolista.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita con il Pisa, squadra modesta ma ammirevole sul piano dell’impegno, ha evidenziato i punti deboli della nostra compagine, destinata comunque a giocare un ruolo di protagonista in Campionato e in Champions. Più che alcune situazioni di difficoltà di natura atletica, il confronto con una neo-promossa ha confermato le principali carenze o potenzialità, su cui lavorare. I punti principali riguardano, con notazioni ovviamente differenti, Di Lorenzo, Buongiorno e De Bruyne. È pericoloso rinviare il discorso sul capitano del Napoli, che ha meriti straordinari per il passato ma non sembra in grado di assicurare tranquillità alla difesa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

de bruyne potrebbe essere lasciato pi249 libero 232 un calciatore che deve spaziare e inventare

© Ilnapolista.it - De Bruyne potrebbe essere lasciato più libero, è un calciatore che deve spaziare e inventare

In questa notizia si parla di: bruyne - potrebbe

Il City è favorito sul Napoli, ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex (Tuttosport)

Non solo De Bruyne e Hojlund, il Napoli ha preso un potenziale crack - Il Napoli è stato considerato a inizio stagione il re del mercato da tanti addetti ai lavori e opinionisti. msn.com scrive

de bruyne potrebbe essereIl City è favorito sul Napoli, ma De Bruyne potrebbe far rispettare la regola dell’ex (Tuttosport) - Il Napoli ha qualche carta da giocare questa sera in Champions, Hojlund potrebbe sentire ancora la rivalità con i cugini del City ... Segnala ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Potrebbe Essere