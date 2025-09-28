De Bruyne polemiche per la sostituzione | le motivazioni dello sfogo e la decisione di mister Conte

La sconfitta del Napoli contro il Milan non è stata l’unica nota stonata della serata di San Siro. Nel corso del secondo tempo, infatti, Antonio Conte ha deciso di sostituire Kevin De Bruyne, scelta che ha immediatamente acceso i riflettori per la reazione del centrocampista belga. Il fuoriclasse azzurro, visibilmente contrariato, ha mostrato tutta la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: bruyne - polemiche

De Bruyne, risposta netta su Rudi Garcia: nessun dubbio dopo le polemiche

Le spiegazioni di #Rocchi a #OpenVar dopo un weekend di polemiche https://chiamarsibomber.com/news/calcio-italiano/open-var-rocchi-tudor-de-bruyne-leris-era-rigore… #SerieA - X Vai su X

Polemiche nel primo tempo di Napoli-Pisa per un calcio di rigore non concesso ai nerazzurri Nonostante lo step on foot di De Bruyne, infatti, il direttore di gara ha optato per punire il tocco di mano di Leris, in caduta, poco prima del contatto con il belga Sul - facebook.com Vai su Facebook

De Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Secondo fanpage.it

De Bruyne, furia contro Conte in panchina: le parole pronunciate dopo la sostituzione (VIDEO) - La sconfitta del Napoli contro il Milan non è stata l’unica nota stonata della serata di San Siro. Riporta dailynews24.it