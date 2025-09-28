De Bruyne polemiche per la sostituzione | le motivazioni dello sfogo e la decisione di mister Conte

Dailynews24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sconfitta del Napoli contro il Milan non è stata l’unica nota stonata della serata di San Siro. Nel corso del secondo tempo, infatti, Antonio Conte ha deciso di sostituire Kevin De Bruyne, scelta che ha immediatamente acceso i riflettori per la reazione del centrocampista belga. Il fuoriclasse azzurro, visibilmente contrariato, ha mostrato tutta la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bruyne - polemiche

De Bruyne, risposta netta su Rudi Garcia: nessun dubbio dopo le polemiche

de bruyne polemiche sostituzioneDe Bruyne se la prende con Conte dopo la sostituzione in Milan-Napoli: cosa ha detto - L'ex centrocampista del Manchester City non è sembrato accogliere bene la scelta: ha abbandonato il campo di San Siro borbottando qualcosa e gesticolando ... Secondo fanpage.it

De Bruyne, furia contro Conte in panchina: le parole pronunciate dopo la sostituzione (VIDEO) - La sconfitta del Napoli contro il Milan non è stata l’unica nota stonata della serata di San Siro. Riporta dailynews24.it

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne Polemiche Sostituzione