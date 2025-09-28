De Bruyne – Modric un duello tra vincenti | il dato a confronto è sorprendente!

La sfida tra Milan e Napoli vede anche il confronto tra due campioni del mondo del calcio: De Bruyne e Modric sono pronti a regalare spettacolo Stasera alle ore 20:45 andrà in scena una delle più classiche sfide del campionato italiano: Milan-Napoli. Gli azzurri arrivano sicuramente galvanizzati da un periodo di forma eccellente, a punteggio pieno con la vetta della classifica. Anche in caso di ko infatti, i campioni d’Italia resterebbero dinanzi alle pretendenti, per via del pareggio della Juventus contro l’Atalanta. Da considerare però il possibile aggancio a quota 12 punti di Milan e Roma. Milan – Napoli è anche Modric – De Bruyne: ecco i numeri dei centrocampisti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne – Modric, un duello tra vincenti: il dato a confronto è sorprendente!

In questa notizia si parla di: bruyne - modric

Letizia: “Modric meglio di De Bruyne. In attacco non ho dubbi. Sorpresa sulla sinistra” | ESCLUSIVO

Da De Bruyne a Modric, come giocheranno: le soluzioni tattiche per esaltare i big

Napoli, De Bruyne: “Rispetto Modric. Sono felice di incontrarlo e …”

La sfilata di stelle a San Siro: Modric e De Bruyne illuminano Milan-Napoli. Gazzetta: sarà spettacolo Vai su X

Milan-Napoli è anche Luka Modric contro Kevin De Bruyne. Domenica sera a San Siro scendono in campo i due grandi centrocampisti arrivati nello scorso mercato estivo a parametro zero da Real Madrid e Manchester City. Chi ha fatto il colpo migliore? - facebook.com Vai su Facebook

Vecchi a chi? Tmw: De Bruyne e Modric sono già due fattori in Serie A - Napoli sarà anche la sfida tra due campioni approdati quest'anno in Serie A: da un lato Luka Modric, dall'altro Kevin De Bruyne. Come scrive tuttonapoli.net

Il gran galà di San Siro, parata di stelle in campo: De Bruyne sfida Modric - 45) tra Milan e Napoli già s’accendono i riflettori della lotta per lo scudetto, anc ... Si legge su napoli.repubblica.it