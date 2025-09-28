De Bruyne è un disturbo per il Napoli | le dichiarazioni in diretta sconvolgono

Spazionapoli.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano pesantissime dichiarazioni in diretta nei confronti del neo acquisto dei partenopei, arrivato quest’estate a parametro zero  Il suo approdo in Serie A ha fatto chiaramente parlare a lungo esperti, addetti ai lavori, creators e tifosi. Kevin De Bruyne non è un nome qualunque e dopo un mese dall’inizio del campionato è ancora al centro delle opinioni. De Bruyne per il Napoli è quasi un disturbo! Io sono un suo grande fan, ma non vedo un Napoli migliorato ora che c’è anche il belga, anzi.” “Il centrocampo era già perfetto, rotondo. Ora che c’è De Bruyne non puoi né togliere lui né tutti gli altri centrocampisti, creando quasi un problema”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

de bruyne 232 un disturbo per il napoli le dichiarazioni in diretta sconvolgono

© Spazionapoli.it - “De Bruyne è un disturbo per il Napoli”: le dichiarazioni in diretta sconvolgono

In questa notizia si parla di: bruyne - disturbo

de bruyne 232 disturboHernanes: "De Bruyne &#232; quasi un disturbo! Con lui il Napoli non è migliorato, anzi..." - Hernanes, ex centrocampista di Inter e Lazio, si è soffermato su Kevin De Bruyne nel corso del suo intervento ai microfoni di DAZN: "Io sono un fan di De Bruyne. tuttonapoli.net scrive

de bruyne 232 disturboHernanes: "De Bruyne &#232; quasi un disturbo". Le risposte dei tifosi napoletani - Hernanes, ex giocatore di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando l'avvio di campionato col Napoli di Kevin De Bruyne. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: De Bruyne 232 Disturbo