Arrivano pesantissime dichiarazioni in diretta nei confronti del neo acquisto dei partenopei, arrivato quest’estate a parametro zero Il suo approdo in Serie A ha fatto chiaramente parlare a lungo esperti, addetti ai lavori, creators e tifosi. Kevin De Bruyne non è un nome qualunque e dopo un mese dall’inizio del campionato è ancora al centro delle opinioni. De Bruyne per il Napoli è quasi un disturbo! Io sono un suo grande fan, ma non vedo un Napoli migliorato ora che c’è anche il belga, anzi.” “Il centrocampo era già perfetto, rotondo. Ora che c’è De Bruyne non puoi né togliere lui né tutti gli altri centrocampisti, creando quasi un problema”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “De Bruyne è un disturbo per il Napoli”: le dichiarazioni in diretta sconvolgono