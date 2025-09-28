David 90? in panchina in Juve Atalanta Agresti sulla Gazzetta dello Sport | Scelta curiosa se va ricostruito nella fiducia questa è una via decisamente tortuosa…

David 90? in panchina in Juve Atalanta, Stefano Agresti sulla Gazzetta dello Sport ha commentato così il mancato impiego del canadese. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e che apre a un caso tattico. Il giorno dopo l’1-1 tra Juve e Atalanta, l’analisi del giornalista de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti, si concentra sulla gestione degli attaccanti da parte di Igor Tudor, con un’esclusione, quella di Jonathan David, che fa discutere. Il caso centravanti: Openda titolare, David a zero minuti. La mossa a sorpresa del tecnico croato è stata la scelta di lanciare Loïs Openda dal primo minuto, lasciando in panchina sia Dusan Vlahovic sia Jonathan David, l’uomo designato a guidare l’attacco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David 90? in panchina in Juve Atalanta, Agresti sulla Gazzetta dello Sport: «Scelta curiosa, se va ricostruito nella fiducia questa è una via decisamente tortuosa…»

In questa notizia si parla di: david - panchina

David in panchina per Juve Parma: in queste ore è spuntata un’idea precisa per l’esordio in campionato di domenica. A cosa pensa Tudor

Genoa-Juventus 0-1, le pagelle: Vlahovic (7) decisivo ancora dalla panchina, David (5) stecca, Ellertsson (6,5)

Juve-Atalanta, David dal 1'. Lookman verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

Sia #David che #Lookman in panchina per 90': #JuveAtalanta ha perso due protagonisti annunciati ? - X Vai su X

La sfida in programma mercoledì alle ore 15. Due giornate a Davide Messina, ma può esordire finalmente in panchina mister Romano... - facebook.com Vai su Facebook

David e Lookman 'assenti' illustri di Juventus-Atalanta: in panchina per 90 minuti - Atalanta, hanno scelto di non giocarsi le carte Jonathan David e Ademola Lookman: canadese e nigeriano in panchina per l'intero match. Da msn.com

Juventus-Atalanta | Openda, David, Vlahovic, Conceicao, Adzic e Zhegrova: chi gioca e chi no - Dubbi e punti interrogativi in casa Juventus in vista dell'imminente 5^ giornata di campionato. fantamaster.it scrive