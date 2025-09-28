Darsena Europa Gariglio | I lavori proseguono ma resta il nodo delle risorse

Livornotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Darsena Europa è fondamentale ma altrettanto lo sono i collegamenti ferroviari e stradali che servono a dare gambe a questa infrastruttura”. Parole del commissario straordinario dell’Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, intervenuto alla quarta edizione di Shipmag Colloquia. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: darsena - europa

Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Fondamentali Darsena Europa e collegamenti ferroviari"

Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Darsena Europa e collegamenti ferroviari"

Porto Livorno, via libera intesa per realizzare Darsena Europa - Ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato l'intesa fra Regione e Commissario straordinario: "Di fatto - ansa.it scrive

Darsena Europa, iter nel mirino: "Lievitati i costi del progetto" - "Costo iniziale previsto di 450 milioni di euro per la prima fase, ma oggi si parla già di oltre 650... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Darsena Europa Gariglio Lavori