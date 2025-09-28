Darsena Europa Gariglio | I lavori proseguono ma resta il nodo delle risorse
"La Darsena Europa è fondamentale ma altrettanto lo sono i collegamenti ferroviari e stradali che servono a dare gambe a questa infrastruttura". Parole del commissario straordinario dell'Adsp del Mar Tirreno Settentrionale, Davide Gariglio, intervenuto alla quarta edizione di Shipmag Colloquia.
Infrastrutture e mobilità, a Livorno il piano per lo sviluppo costiero della Toscana: "Fondamentali Darsena Europa e collegamenti ferroviari"
Porto Livorno, via libera intesa per realizzare Darsena Europa - Ieri la Giunta regionale della Toscana ha approvato l'intesa fra Regione e Commissario straordinario
Darsena Europa, iter nel mirino: "Lievitati i costi del progetto" - "Costo iniziale previsto di 450 milioni di euro per la prima fase, ma oggi si parla già di oltre 650...