Daredevil | smentite le voci su Foggy Nelson nel show

aggiornamenti su daredevil: born again e la presenza di foggy nel cast. La serie Daredevil: Born Again, in fase di produzione, ha suscitato grande interesse tra i fan del personaggio Marvel. Recentemente, una dichiarazione di uno degli interpreti principali ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la trama e il cast, alimentando discussioni e speculazioni sulla futura evoluzione della serie. la conferma dell’assenza di foggy nel secondo stagione. Durante un panel al LA Comic Con, l’attore Elden Henson, che interpreta Franklin “Foggy” Nelson sia nella serie originale Netflix che nel reboot Disney+, ha messo fine a ogni supposizione riguardo a un suo ritorno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Daredevil: smentite le voci su Foggy Nelson nel show

