dare incentivi a tutte le imprese non solo a quelle giovani

28 set 2025

Valle del Savio, si cambia. Dopo un anno di iter parlamentare, il Senato ha approvato la legge nazionale sulla montagna, che riconosce il valore strategico dei territori montani e punta a contrastarne lo spopolamento, favorendo crescita economica e sociale. Una prospettiva che riguarda da vicino la montagna cesenate e la Valle del Savio, chiamate a giocare un ruolo da protagoniste. "Si tratta di un passaggio importante – afferma Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle Savio (nella foto) – perché finalmente la montagna non è più vista come area marginale. Ora però occorre trasformare le intenzioni in opportunità concrete per chi vive e lavora in questi territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

