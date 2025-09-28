dare incentivi a tutte le imprese non solo a quelle giovani

Valle del Savio, si cambia. Dopo un anno di iter parlamentare, il Senato ha approvato la legge nazionale sulla montagna, che riconosce il valore strategico dei territori montani e punta a contrastarne lo spopolamento, favorendo crescita economica e sociale. Una prospettiva che riguarda da vicino la montagna cesenate e la Valle del Savio, chiamate a giocare un ruolo da protagoniste. "Si tratta di un passaggio importante – afferma Claudio Alessandrini, presidente di Confartigianato Valle Savio (nella foto) – perché finalmente la montagna non è più vista come area marginale. Ora però occorre trasformare le intenzioni in opportunità concrete per chi vive e lavora in questi territori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

