Sono finalmente in arrivo i ristori per la grandinata del 2023, con il Governo che ha sbloccato i fondi. Per Cento, potranno dunque presto essere liquidate le cifre richieste da cittadini e privati che quel giorno si sono trovati a fare i conti con chicchi di grandine di dimensioni eccezionali che hanno distrutto vetri, pannelli fotovoltaici, tetti, tapparelle, auto e tutto ciò che si trovava sotto la fascia del maltempo. Per Cento sono 255 i cittadini e 13 le attività economiche del Comune di Cento che riceveranno i contributi economici stanziati dalla Regione Emilia-Romagna a seguito degli eventi meteorologici estremi del luglio 2023 che hanno causato ingenti danni su tutto il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danni per la grandinata del 2023. Sono arrivati i fondi del governo