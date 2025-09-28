Danimarca vieta i voli di droni civili

21.00 Nella notte sono stati avvistati droni vicino a siti militari in Danimarca. "La Difesa conferma. Dispiegate diverse risorse", riferiscono le autorità. Anche la notte precedente erano stati avvistati droni, sempre vicino a siti militari in Danimarca. E ora Copenaghen vieta tutti i voli civili con droni questa settimana in vista del vertice Ue. Copenaghen non esclude un coinvolgimento russo, accuse che Mosca ha respinto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it