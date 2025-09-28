Danimarca vieta i voli di droni civili
21.00 Nella notte sono stati avvistati droni vicino a siti militari in Danimarca. "La Difesa conferma. Dispiegate diverse risorse", riferiscono le autorità. Anche la notte precedente erano stati avvistati droni, sempre vicino a siti militari in Danimarca. E ora Copenaghen vieta tutti i voli civili con droni questa settimana in vista del vertice Ue. Copenaghen non esclude un coinvolgimento russo, accuse che Mosca ha respinto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: danimarca - vieta
Altri #droni avvistati su basi militari, la #Danimarca vieta i voli civili Uav in vista del vertice #UE - #Russia #Ucraina - facebook.com Vai su Facebook
Altri #droni avvistati su basi militari, la #Danimarca vieta i voli civili Uav in vista del vertice #UE https://askanews.it/2025/09/28/altri-droni-avvistati-su-basi-militari-la-danimarca-vieta-i-voli-civili-uav-in-vista-del-vertice-ue/… - #Russia #Ucraina - X Vai su X
Altri droni avvistati su basi militari, la Danimarca vieta i voli civili Uav in vista del vertice Ue - Il ministro dei trasporti: da lunedì a venerdì chiuderemo lo spazio aereo danese a tutti i voli civili di droni ... Si legge su askanews.it
La Danimarca vieta voli civili con droni in vista del vertice Ue - La Danimarca vieterà tutti i voli civili di droni in tutto il Paese per la settimana allo scopo di garantire la sicurezza in quanto Copenaghen ospiterà mercoledì il vertice Ue dei capi di governo. Lo riporta msn.com