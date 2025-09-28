Daniele Lavia si era seriamente infortunato alla mano destra lo scorso 23 agosto: in seguito a una caduta accidentale rimediata durante un allenamento con la Nazionale a Verona aveva rimediato una frattura scomposta ed esposta pluriframmentaria con associate lesioni tendinee a carico delle falangi del quarto e del quinto dito. Il formidabile schiacciatore, baluardo del gruppo guidato da CT Fefé De Giorgi, ha dovuto rinunciare ai Mondiali 2025 di volley maschile dopo averli vinti insieme ai compagni di squadra nel 2022. L’assenza del martello calabrese è stata durissima da gestire per l’Italia, che però nelle Filippine si è compattata e si è resa protagonista di una magistrale cavalcata, culminata con la conquista del titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Daniele Lavia sul podio con il cuore ai Mondiali di volley: la maglia portata da Giannelli e la dedica