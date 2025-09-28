Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa
Daniele Doria, vincitore di Amici 20242025, è tornato nello studio del talent show di Canale5 per riconsegnare la coppa del programma. Pochi mesi fa, il ballerino scelto da Alessandra Celentano ottenne l’opportunità di alzarla al cielo grazie alla vittoria consegnatagli dal pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: daniele - doria
I 18 anni di Daniele Doria: il vincitore di Amici festeggia in corsetto e pantaloni a vita bassa
Amici 25 al via, chi sono gli allievi, ospiti Irama, Daniele Doria e Geppi Cucciari
Amici 25, al via oggi su Canale 5 la nuova edizione: Daniele Doria e Simona Ventura tra gli ospiti in studio
Domani in onda la 1ª puntata di #Amici25 ! Daniele Doria ospite per consegnare la coppa Vai su X
Domani pomeriggio, su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici 25. In studio ci saranno anche diversi ospiti, tra cui Daniele Doria, che aprirà la puntata consegnando la coppa della vittoria. #amici25 - facebook.com Vai su Facebook
Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria, ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa - Daniele Doria, vincitore di Amici 2024/2025, è tornato nello studio del talent show di Canale5 per riconsegnare la coppa del programma ... Da fanpage.it
AMICI 25/ Anticipazioni registrazione prima puntata 28 settembre 2025: torna Alessio, Daniele Doria spiazza - Anticipazioni registrazione Amici 25 di oggi 25 settembre 2025, prima puntata in onda domenica 28 settembre: ecco la nuova classe di concorrenti ... Segnala ilsussidiario.net