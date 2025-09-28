Daniele Doria torna ad Amici dopo la vittoria ha rischiato di scoppiare a piangere mentre riconsegnava la coppa

Daniele Doria, vincitore di Amici 20242025, è tornato nello studio del talent show di Canale5 per riconsegnare la coppa del programma. Pochi mesi fa, il ballerino scelto da Alessandra Celentano ottenne l'opportunità di alzarla al cielo grazie alla vittoria consegnatagli dal pubblico.

