Dalmine | Svincolo A4 a novembre apre l’ultimo collegamento
LA NOVITÀ. In Consiglio gli aggiornamenti sulla smobilitazione del cantiere. Previsti 1,6 milioni per riqualificare le piscine. Sì al bilancio consolidato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: dalmine - svincolo
I morti di oggi lunedì 22 settembre 2025 CONDOGLIANZE A: Albino Cividate al Piano Bolgare Alzano Lombardo Nembro Grassobbio Martinengo Brivio Urgnano San Pellegrino Terme Clusone Dalmine Castelli Calepio Locatello L'elenco completo nel primo c - facebook.com Vai su Facebook
Dalmine: «Svincolo A4, a novembre apre l’ultimo collegamento» - In Consiglio gli aggiornamenti sulla smobilitazione del cantiere. Segnala ecodibergamo.it