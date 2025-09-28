Dall' elmo da palombaro alle mute | i ' tesori' del mondo subacqueo in viaggio da Ravenna agli Usa
Un tuffo nella storia del mondo subacqueo, attraverso alcuni iconici oggetti. Così l'Italia porta un vero e proprio tesoro in mostra negli Usa e lo fa anche con la collaborazione di un'associazione culturale ravennate. Si tratta di The historical diving society, realtà che da anni cure le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
