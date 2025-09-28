Dalle sneaker Diadora a effetto stonewash ai sandali scultorei di Prada fino alle micro-bag gioiello firmate Valextra ed Etro i nuovi accessori silver protagonisti assoluti dell' Inverno 2025

M etallici, sofisticati e versatili: gli accessori silver tornano a brillare sotto le luci della stagione fredda. Elevando i look delle feste e delle cerimonie di stagione (ma anche gli outfit di tutti i giorni) con un tocco di luce contemporanea. In cima alla wish list ci sono ovviamente gli stivaletti d’argento, intramontabili e perfetti per ogni occasione. Ma non solo. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Gli items scintillanti strategici per il guardaroba sono molti e spaziano dai sandali alle décolleté. Fino alle clutch, ai secchielli e alle borse a tracolla passepartout. Nelle collezioni AI 202526, il trend è più versatile che mai. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalle sneaker Diadora a effetto stonewash ai sandali scultorei di Prada, fino alle micro-bag gioiello firmate Valextra ed Etro, i nuovi accessori silver protagonisti assoluti dell'Inverno 2025

In questa notizia si parla di: sneaker - diadora

Offside Napoli. . ? Promo sneakers da paura! ? Da Offside Napoli trovi: Vans da 75€ 20€ Diadora da 50€ 20€ Stesso stile, prezzo mai visto Chi arriva tardi… resta a piedi Corri in store prima che finiscono! - facebook.com Vai su Facebook

Diadora sneakers B.560 e Winner: ispirate alla scarpa da tennis pro dei primi anni ’90 - 560 rappresenta la sublimazione della scarpa da tennis pro dei primi anni ’90, e si ispira alle scarpe performance dell’epoca, per ottenere una linea che è una diapositiva di un periodo senza per ... Segnala quotidianomotori.com

Sneakers: collaborazione tra Pierre-Louis Mascia e Diadora - Louis Mascia e Diadora collaborano per la realizzazione di una nuovissima sneaker nata per elevare il concetto di sportswear; si tratta di una sneaker che unisce la tecnica di tintura ikat e ... Da fashiontimes.it