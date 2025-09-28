La Bibbia è un testo ricco di storie affascinanti, figure iconiche e, non da ultimo, oggetti leggendari la cui esistenza è avvolta nel mistero. Nonostante gli sforzi incessanti di archeologi e studiosi in tutto il mondo, molti di questi reperti continuano a sfuggire alla scoperta, alimentando un fascino che dura da millenni. Mentre scavi recenti hanno portato alla luce importanti ritrovamenti, come un’officina di selce dell’antica Età del Bronzo in Israele o un genoma sequenziato di un antico uomo egizio, la ricerca di alcuni dei più celebri oggetti biblici perduti prosegue senza sosta. Quali sono questi tesori e perché continuano a eludere ogni tentativo di ritrovamento? L’Arca dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Dall’Arca dell’Alleanza al Santo Graal: i 10 oggetti biblici leggendari che nessuno ha mai trovato