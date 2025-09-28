Dall’ambiente a musica e sport Si chiude il Festival del Parco

Secondo weekend per il Festival del Parco di Monza: l’ottava edizione della manifestazione culturale eco-sostenibile chiude in bellezza oggi con numerosi appuntamenti. Alle 10 l’evento “In bicicletta lungo il Lambro” con partenza dalle Grazie Vecchie. Giornata all’insegna anche della poesia e della musica: alle 16 Villa Mirabello ospita “Le Olimpiadi della poesia”, presentate dal poeta Dome Bulfaro insieme a Gaia Croce: un appuntamento che coinvolge trenta scuole di Monza. Tre le iniziative musicali: “La tastiera di Bach” con l’orchestra da camera Canova; Andrea Timpanaro (violino concertatore), Clara Schembari e Michele Fontana ai clavicembali alle 10 e alle 11. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

