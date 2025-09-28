Dall’abusivismo alla droga ai bivacchi La ricetta anti degrado del Comune
Il tema del degrado urbano e della sicurezza è d’attualità tra i cittadini e le forze politiche. Le molte segnalazioni fatte sui social e la lettera scritta da Claudio Batta, che ha portato alla nascita di un Comitato, hanno sollecitato il sindaco Nai a adottare all’inizio dell’estate una ordinanza col divieto di consumo di bevande alcoliche in tutti gli spazi pubblici non specificamente autorizzati alla somministrazione per contrastare una serie di comportamenti che mettono a rischio l’incolumità delle persone. Ordinanza che scadrà a fine mese. Sul tema lo stesso sindaco è tornato in un confronto con la stampa, alla presenza anche di alcuni consiglieri comunali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Retata nei boschi della droga dell’Alto Lario, dove i pusher hanno anche il pos. Così il fiuto di Mitck ha scovato i bivacchi - Il blitz a sopresa, di buon'ora, è scattato soprattutto nella zona di Colico, a ridosso della Statale ... Si legge su ilgiorno.it