Dalla parte di Fido e degli altri Ritorna il Patentino per cani

28 set 2025

Enpa Monza ha annunciato il ritorno del patentino per cani che, per questa nuova edizione, si terrà ad Albiate. Si tratta di un’iniziativa adatta a tutti, padroni di cani e non, nata da una collaborazione tra Enpa, il Servizio di Medicina Veterinaria di ATS Brianza e il Comune di Albiate. L’obiettivo è la divulgazione di importanti nozioni necessarie sia al mantenimento di un buon rapporto con il proprio cane che con la comunità. Il corso è articolato in tre serate e si svolgerà il 9, 16 ottobre e 23 ottobre, dalle 20 alle 23 all’auditorium della biblioteca di Albiate in piazza Vittorino Colombo 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

